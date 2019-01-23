BULAŞIK MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU!
Bulaşık makinesi kısa devre yapınca yangın meydana geldi
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Lefkoşa Ortaköy’de dün bulaşık makinesinin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonunda makine tamamen, mutfak dolapları ise kısmen yandı.
Polisin açıklamasına göre, Hakkı Ülgen’e ait ikametgahında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : Lefkoşa, Ortaköy, bulaşık makinesi, kısa devre, yangın
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