BULAŞIK MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU!
Karakum’da yangın
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:30 sıralarında Karakum’da Acısu Sokak üzerinde bulunan Fatih CENKCİ’ye ait ikametgahın mutfak kısmında bulunan bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda bir adet bulaşık makinesi ve mutfak dolapları yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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