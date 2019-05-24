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BULAŞIK MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU!

BULAŞIK MAKİNESİ YANGINA NEDEN OLDU!

Karakum’da yangın

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:30 sıralarında Karakum’da Acısu Sokak üzerinde bulunan Fatih CENKCİ’ye ait ikametgahın mutfak kısmında bulunan bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda bir adet bulaşık makinesi ve mutfak dolapları yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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