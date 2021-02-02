Bülent Ecevit yurtlarından buzdolabı çalan kişi tutuklandı
Bülent Ecevit yurtlarından buzdolabı çalan kişi tutuklandı
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Bülent Ecevit yurtlarından buzdolabı çalan kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre, 31 Ocak saat 17:30 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Bülent Ecevit yurtlarında çalışan Y.E.İ.’nin (E-23), yurt odası içerisinde bulunan bir buzdolabını çaldığı tespit edildi. Y.E.İ tutuklandı.
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