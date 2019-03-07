Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!

Beş gündür zatürre teşhisiyle evinde tedavi gören ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Süper FM'de hafta içi her gün 'Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa' programını hazırlayıp sunan gazeteci Seyhan Erdağ, bugünkü yayında usta sanatçı Bülent Ersoy'un hastalığını duyurdu.Beş gündür zatürre teşhisiyle evinde tedavi gören Bülent Ersoy'un sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Usta sanatçı, Ocak 2018'de de aynı teşhisle hastanede tedavi görmüştü. O dönemde hayvanseverlere verdiği "Kürk giymeyeceğim" sözünden dönen Ersoy, yeniden kürk giymeye başlamış ve "O kadar üşüyorum kürk giymediğim için zatürre oldum" açıklamasını yapmıştı.