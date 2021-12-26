Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!

Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam Nişantaşı’ndaydı. Alışveriş turu sonrası taksiye binmek isteyen sanatçı, soğuk havada yarım saat bekleyince isyan etti. Bağırarak üşüdüğünü ve soğukta daha fazla beklemek istemediğini söyleyen sanatçının yardımına otopark görevlileri koştu. Hızlı bir şekilde taksi bulundu, Ersoy araca binerek evinin yolunu tuttu.

Diva lakaplı Bülent Ersoy, önceki akşam alışveriş yapmak için Nişantaşı'na gitti. İşi bittikten sonra taksi bulamayan Ersoy, Nişantaşı'nda ortalığı birbirine kattı.

BAĞIRARAK YORULDUĞUNU SÖYLEDİ



Mağaza çıkışı yarım saat taksi bekleyen Diva, sinirlerine hakim olamadı. Kalabalığın ortasında kalan sanatçı, bağırarak üşüdüğünü ve yorulduğunu söyledi. Ünlü sanatçının yardımına ise bölgedeki görevliler yetişti. Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy evine döndü.

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