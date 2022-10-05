Bülent Ersoy'dan bomba Ajda Pekkan iddiası! "Bilet satamayınca..."

Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı Bülent Ersoy, İstanbul'da vereceği konserinin iptal etmişti. Bu konuyla gündemde olan Ersoy, Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak Ajda Pekkan hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde konserini iptal etmesiyle gündeme gelen Bülent Ersoy Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak Ajda Pekkan'ı bombaladı.

Seren Serengil Pekkan'ı övünce Diva kendini tutamadı ve "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur" dedi.

Ersoy bununla da kalmadı ve bomba bir iddiada bulundu. Bülent Ersoy'un iddiasına göre Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu.

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