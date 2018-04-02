Bülent Ersoy'dan kötü haber

Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.