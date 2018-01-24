Bülent Ersoy’dan kötü haber
Bülent Ersoy’dan kötü haber
A+A-
Onur Akay, Bülent Ersoy’a zatürre teşhisi konulduğunu duyurdu
Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.
Ersoy’un 5 gündür hastaneden taburcu olmadığını Instagram adresinden duyuran Akay, “1 haftadır ses kısıklığı sorunu yaşayan değerli sanatçımız Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi konuldu. 19 Ocak gecesi konser sonrası hastaneye giden Bülent Ersoy'un, ses kısıklığı ile başlayan şikâyetinin zatürre başlangıcı olduğu belirlendi. Değerli sanatçımız 5 gündür taburcu olamadı. Kendisine acil şifalar diler, ellerinden öperim.” ifadelerini kullandı.
Etiketler : Onur Akay, Bülent Ersoy, zatürre teşhisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.