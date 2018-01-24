Bülent Ersoy’dan kötü haber

Onur Akay, Bülent Ersoy’a zatürre teşhisi konulduğunu duyurdu

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Diva Bülent Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili açıklama bulundu.