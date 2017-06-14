Bülent Ersoy'u Isıran Yılan Öldü!
Bülent Ersoy'u Isıran Yılan Öldü!
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Bülent Ersoy Hindistan'da 'Dünya Güzellerim' programının çekimlerinde yaşadığı yılan sokma olayıyla ilgili konuştu. Diva yılanın öldüğünü söyledi.
Hindistan’da yapılan çekimlerde yılan sokması sonucu hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, ''Zavallı, garip hayvan, döndü döndü ruhunu teslim etti'' dedi.
Bülent Ersoy önceki gece Arnavutköy Atlas Balık’ta sahurdaydı.
Bülent Ersoy Hindistan'da 'Dünya Güzellerim' programının çekimlerinde yaşadığı yılan sokma olayıyla ilgili konuştu.
Sanatçı, ''Yılan beni soktu, öldü. Benim zehrim daha kuvvetli geldi. Zavallı, garip hayvan döndü döndü ruhunu teslim etti. Bir de çantayla kafasına vurdum'' dedi.
Yılanın kendisinden korktuğunu belirten ve bir ay boyunca en çok et yemeyi özlediğini anlatan Bülent Ersoy, ''İneğe tapıyorlar. Yolun ortasında yürüyorlar, asla kesmek falan yok'' şeklinde konuştu.
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Etiketler : Bülent Ersoy , Hindistan, yılan sokması
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