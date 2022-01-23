Bülent Şakrak’ın acı günü
Bülent Şakrak’ın acı günü
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Bülent Şakrak’ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün hayatını kaybetti.
Acı haberi Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci paylaştığı bu fotoğraf ile duyurdu...
Meral Şakrak’ın cenazesi 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hürriyet
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