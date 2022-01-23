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Bülent Şakrak’ın acı günü

Bülent Şakrak’ın acı günü

Bülent Şakrak’ın acı günü

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Bülent Şakrak’ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün hayatını kaybetti.

Acı haberi  Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci paylaştığı bu fotoğraf ile duyurdu...

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Meral Şakrak’ın cenazesi 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hürriyet

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