BULUT AKACAN TEMİNATLA SERBEST!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne'de 7 Ocak tarihinde meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesine methaldar Bulut Akacan, teminatla serbest bırakıldı.



Erhan Başar ile İzzet Asımoğulları’nın darp edilmesi ile ilgili tutuklu bulunan iş adamı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un dün mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yapan polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 7 Ocak saat 14.00 sıralarında, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Soyel, olayla ilgili kamera görüntülerini tek tek incelediklerini ifade ederek, elde edilen bulguları

aktardı.



Soyel, Erhan Başay ile arkadaşı Zeki Asımoğlu’nun Cadde üzerinde bulunan bir restoranda bulunduğu esnada zanlı Kurbanov’un yanlarına gittiğini ve bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığını ifade etti.



Dışarı çıkan zanlı Kurbanov’un Akacan’a bir şeyler söyledikten sonra bu kez hem Akacan hem de iki korumasının içeri girdiğini kaydeden polis, olayların da bu dakikadan sonra başladığını açıkladı.



Soruşturmayı yapan polis, Akacan’ın, Başay ve Asımoğlu’nun yanına gittiğini, masalarına oturduğunu, sert bir şekilde elini masaya vurup konuşmaya başladığını söyledi.



Polis, bu esnada zanlı Özorçun’un ,Başay’ın boğazını sıktığını, yüzüne tokat attığını ve Kurbanov ile birlikte yerde sürüklediklerini ifade etti.



Zanlı Özorçun’un Başay’ı tuttuğunu, Akacan’ın ise darp ettiğini açıklayan polis, zanlı Kurbanov’un ise Asımoğlu’nun yüzüne 3-4 kez yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.



Soyel, Zeki Asımoğlu’nun Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini, tedavisinin ardından 4 gün önce taburcu edildiğini belirtti.



Vasıf Kurbanov ifadesinde olay günü yemek yemek için söz konusu restorana girdiğini, olayların aniden geliştiğini, amacının Erhan Başay’ı sakinleştirmek olduğunu öne sürdü.Zanlı, olaylar esnasında İzzet Asımoğlu’nun Akacan’ı darp ettiğini sandığı için hamle yaptığını söyleyerek, “Yaptığım şey güzel bir şey değil ancak oldu. Hata yaptım, bir daha yapmam”dedi.



Zanlı Özorçun ise yemek yemek için olay yerine gittiklerini, amacının Başay’ı sakinleştirmek olduğunu, fiziki bir müdahalesinin olmadığını savundu.



AKACAN KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ



Verilen 2 saatlik aranın ardından Dündar, teminat kararını açıkladı. Yargıç, zanlının 2018 yılı içerisinde iki ayrı vahim zarar suçundan askıda davası olmasını, zanlının ülkede tek bağının öğrencilik olmasını bir bütün olarak değerlendirince zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdiğini açıkladı.



Dündar, zanlı Özorçun’a kefil olacak şahısların da yine sadece iş bağlantılı olduklarını, zanlının üzerinde bir etkileri olmayacağını, ayrıca zanlının serbest kalması halinde tanıklara etki edebileceğini ve son olarak 2014 yılında benzeri bir sabıkasının olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasına emir verdi.



Dündar, zanlı Akacan’ın ise sabıkası olmadığını, ona kefil olacak Günbatı ile Öder’in muteber kişiler olduğunu, zanlı ile tanışıklıklarının geçmişe ve arkadaşlığa dayandığını ifade etti. Dündar, ayrıca zanlının tedavisinin devamına olanak sağlamak amacı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini açıkladı.



Dündar, zanlı Kurbanov ile Özorçun’un 20 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine, zanlı Akacan’ın ise 50 bin TL nakit teminat yatırması, üç kefilin 250’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



Mahkemenin ardından serbest kalan Akacan, “Keşke böyle olmasaydı. Orada bulunmamam gerekiyordu. Şansızlık, kamuoyundan özür diliyorum. Ülkede bunca sorun varken gündemi değiştirdim” dedi.