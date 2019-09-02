BULUT AKACAN VE DAYISI YASA DIŞI BET OPERASYONUNDA TUTUKLANDI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de Bulut Akacan’a ait FEO Elegan isimli sitede gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan İşadamı Bulut Akacan, dayısı Okan Erdoğan, yasa dışı bet ofis elemanları Gizem Paralı, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır aleyhindeki tahkikat sürüyor. Operasyonda ilk olarak tutuklanan 10 zanlı ile bir gün sonra tutuklanan Bulut Akacan bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak. 10 zanlının iki vardiye halinde Dobrabet isimli site üzerinden yasa dışı sanal bet oynattıkları, akacanın ise yasa dışı bet sitelerin sahibhi olduğu öne sürülüyor.



Ayrıca iş adamı Akacan’ın dobrabet sitesinin sahibi olmasının yanı sıra tespit edilen başka adreler de olduğu belirtiliyor.