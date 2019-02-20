Gişede rekor kıran Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, Yılmaz Erdoğan'ın Netflix kararı hakkında konuştu. Uslu, "Anadolu'daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı. Bundan daha büyük bir ihanet olamaz" dedi

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'te yayına girmesine tepki gösterdi.

Yılmaz Erdoğan'ın Türk sinemasına darbe vurduğunu iddia eden Mustafa Uslu, "Bundan daha büyük bir ihanet olamaz" dedi.

Ünlü yapımcı sözlerine şöyle devam etti: "Filmi 8 hafta göstereceklerine dair sözleşme imzalayıp ikinci haftada dijital platforma sattılar. Çok ayıp.''

Mustafa Uslu, "Sinema; İstanbul'dan ve büyük şehirlerden ibaret değil. Anadolu'daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı" ifadelerini kullandı.