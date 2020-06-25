Başbakan Ersin Tatar kürsüye çıkarak yanıt verdi. İlk paketin başarıyla uygulandığını, bu sayede piyasaya ciddi bir nakit akışı sağlandığını söyleyen Tatar “covid depremi”ne rağmen yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ile 2020 bütçesinin tamamen uygulanabileceği bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Kamu maliyesinin düzeltilmesi, bütçenin uygulanabilir hale gelmesi, kaybın telafisinin sağlanması ile 2020 bütçesinin başarıyla uygulanabilmesi, borçların yeniden yapılandırılması ile sürecin iyi şekilde yönetildiğini söyleyen Tatar, yaşananlara rağmen bütçeyi bu noktaya getirmenin önemli bir başarı olduğunu anlattı.

Normalleşme sürecinin doğru yönetilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, ekonomik örgütlerle sürekli istişare içinde olduklarını, örgütlerin büyük ölçüde memnun olduğunu dile getirdi.

Ekonomik faaliyetlerin başlaması için seferlerin başlaması, öğrencilerin, turistlerin adaya gelmesinin sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, dünyada KKTC’nin virüsten temiz bir bölge olması ve diğer bazı avantajlar sayesinde oluşan algının gelecek açısından da önemli olduğunu belirtti.

“Bundan daha iyisinin yapılabileceğini düşünmüyorum” diyen Başbakan Tatar, sürecin iktisadi yaklaşımlara göre doğru şekilde yönetildiğini dile getirdi.

Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yerinden sorduğu soru üzerine şimdiye kadar 70 milyon iç borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

Erhürman’ın borçlanmanın neden yapıldığıyla ilgili detaylar istemesi üzerine Başbakan Tatar, detaylara girmeye lüzum görmediğini söyledi.

Ülkede 90 günde 40 bin test yapıldığını dile getiren Tatar “Bir kapasitemiz var” dedi ve gerekirse özel hastaneler ve laboratuvarlarla da anlaşılabileceğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da turizmcilerin sıkıntıları olduğunu dile getirerek otellerin 1 Haziran’da açıldığını, 1 Temmuz’da uçuşların başlamasının yeniden tartışma konusu haline geldiğine işaret ederek çok sayıda otel çalışanının işsizlikle karşı karşıya olduğunu kaydetti, Güney Kıbrıs’a benzer bir uygulama yapılmasının mümkün olup olmadığını sordu.

Başbakan Tatar da Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın ortada olduğunu, “Türkiye’den gelecek uçuşlarda 3 gün önce test yapılacak bir test de burada yapılacak” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine Tatar, Türkiye’den gelecek paranın borç olduğunun ancak bunun yarın istenecek bir borç olmadığını kaydetti.

Tatar normalleşme iyi yönetilebilirse bu işin içinden çıkılabileceğini kaydetti.