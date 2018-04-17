"BUNDAN SONRA EŞİNE BAKIP KENDİMİ TATMİN ETMEYECEĞİM"

Kariyerini Stoke City'de sürdüren İngiliz futbolcu Peter Crouch'un bir takipçisiyle Twitter'daki yazışması sosyal medyada ses getirdi.

Manchester City ligin bitmesine 5 hafta kala Premir Lig’de şampiyonluğunu ilan ederken ünlü oyuncu Peter Crouch’un Twitter’a yazdığı tebrik mesajına bir taraftarın ünlü futbolcunun eşi Abbey Clancy ile ilgili verdiği cevap herkesi şoke etti.

Ligde küme düşmemek için mücadele veren Stoke City’nin ünlü golcüsü Peter Crouch, Twitter hesabından şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’yi kutlayarak, “Tebrikler, bu sezon tam bir köpek balığı gibiydiniz” yazdı.

Crouch’un tweet’ine cevap veren bir City taraftarının yazdıkları tepkilere neden oldu. City taraftarı, “Büyük adamsın! Sana söz veriyorum ki bundan sonra eşine bakıp mastürbasyon yapmayacağım.” mesajını yazdı.

Peter Crouch ise bu saldırgan mesaja şaşırtıcı bir şekilde cevap verdi. 37 yaşındaki forvet takipçisine “Bu harika olur dostum” yazarak Twitter’ı adeta salladı. Hem City taraftarının hem de Crouch’un tweet’i binlerce beğeni aldı.

Peter Crouch, model Abbey Clancy ile 2011 yılından beri evli.