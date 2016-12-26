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Bunları Duyunca Su İçmeyi Asla Unutmayacaksınız!

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Bunları Duyunca Su İçmeyi Asla Unutmayacaksınız!
Bunları Duyunca Su İçmeyi Asla Unutmayacaksınız!

Su içmenin insan hayatındaki önemi herkes tarafından az çok bilinmektedir. Vücudun büyük bir oranının su olması, insan beyninin ve akciğerinin %90 civarında su bulundurması suyun insan hayatındaki önemini gözler önüne sermektedir. Bu kadar önemli olan bir unsurun çok kolay unutulabilmesi ise mümkündür. Bazı durumlar var ki su içmeyi unutmak bir yana bir daha aklınızdan çıkarmayacaksınız.

Yaşlanmak İstemeyenlere Su

Doğru miktarda düzenli su tüketimi cildin daha canlı olmasını sağlar. Yeterli su tüketimi tüm hücrelere besin ve oksijen taşınmasında olukça etkilidir. Sadece yararlı olanların taşınması değil zararlı olanların da atılmasını sağlayan su daha yumuşak ve parlak bir cilt için gereklidir. Yaşlanmanın etkilerini azaltan su tüketimi aynı zamanda vücutta daha az yağ depolanmasını da sağlayarak fit olmanın önünü açar.

Zihniniz Daha Açık

Unutkanlıktan konsantrasyona kadar pek çok beyin fonksiyonunda su tüketiminin önemi büyüktür. Yeterli su tüketimi ile ihtiyaç duyulan mineraller alınır, kan dolaşımı artar ve beyin aktivitelerinde değişimler olur. Sağlıklı bir hayat için su içmek önemlidir ama su yerine çay, kahve gibi içeriğinde su bulunduran içecekleri tüketmek aynı etkiyi yaratmamaktadır. Hatta içilen her içeceğin ödem oluşturma ihtimalinden dolayı ekstra su içmekte fayda vardır.

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