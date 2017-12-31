BUNU ANLAMAK ÇOK ZOR

Çiğdem AYDIN

Yem fiyatlarına zam yapıldığı gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs’ta zaten pahalı olan et fiyatları daha da yükseldi. Bu durum sadece tüketicilerin değil, kasapların de tepkisine yol açıyor.

Yılbaşı arifesinde kuzu etinin kilosu 50 ile 55 liraya yükselirken, Güney Kıbrıs’ta kilosu 6.5 Euro’ya (Yaklaşık 29 TL’ye) satılıyor.

Aradaki korkunç farkın hatırlatılması üzerine tepkilerini dile getiren kasaplar, et fiyatlarındaki artışın kendilerini de hayvancıları da üzdüğünü, bu durumda güneyden alım yapanlara kızamadıklarını söyledi. Diyalog’a konuşan kasaplar “Güneyden et alanları artık yadırgamıyoruz. İnsanlar zaten geçim sıkıntısı çekiyor, bir de fiyatların bu kadar yüksek olması onları Rum çarşısına yönlendiriyor” dedi.

Kasaplar ne dedi?

Ahmet Akbıçak:

Geçen yıla oranla bu yıl satışlarımızda hatırı sayılır bir düşüş var. Satışlarda fiyatların artışından kaynaklanan bir düşüş bulunuyor. Geçen yıla oranla genel bir hesap yapacak olursak neredeyse yüzde 30-40 civarında bir yükseliş var. Şu anda kuzu 50-55 TL arasında, dana 40-45 TL arası satılıyor. Bonfile 100-120 TL civarında. Yeni yıl için en çok kuzu tercih ediliyor ama şu anda pek fazla talep yok, sipariş yok, gelen yok. Canlı hayvan fiyatlarının artmasından dolayı yükseldi fiyatlarımız. Geçen yıl küçükbaşı 18-16 TL okkası alıyorduk. Bu yıl aynı hayvanı kilosu 20-21 TL okkası 26 TL’ye kadar çıkıyor. Mecbur almak zorunda kalıyoruz, bu da fiyatlara yansıyor. Elinde hayvan olanlar şimdilik idare etti ama daha sonra ne olur onu bilmem. Tabi ki hayvancıya çok talep olmazsa fiyatlar düşebilir. Aksi halde yılbaşından sonra daha da artış olabilir. Büyükbaş zaten 2-3 ay önce artmıştı fiyatı yeni bir artış yok, geçen yıl 10 TL kilosu alıyorduk şimdi 12 TL oldu. Bu yıl satışlarımız geçen yıllara oranla çok kötü diyebiliriz.”

Ahmet Kamkam:

Yeni yıl için satışlarımız şu anda durgun ama son gün artış olur diye düşünüyorum. Geçen yıla oranla bu yılda fiyatlarda bayağı bir fark oldu. Kuzu eti 54 TL, Dana 42 TL, Bonfile 85 TL olarak satıyorum ben. Geçen yıl canlı kuzunun kilosunu 16 – 15 TL’ye alıyorduk bu yıl 22 TL civarında alıyoruz. 6 TL fark var arasında. Bu da bizim satış fiyatlarımıza yansıyor İnsanlar daha ucuz diye Rum tarafına kaydı, ama tedbir önlem yok.

Seyhan Plaka:

Şu anda yeni yıl için bir canlılık yok insanlarda o heyecan yok zaten. İnsanların ekonomi boğazını sıkmış durumda. Döviz yükseldi. Şu anda dana kıymayı 50 TL kuzu kıymayı 50 TL’ye satıyorum almıyor insanlar gelmiyor. Bonfile deseniz ona hiç talep yok, 100-120 TL kilosu. Geçen yıla oranla fiyatlar yükseldi hayvancı çoban ciddi bir artış yaptı. Özellikle küçükbaş hayvanda biz ne yapalım onu söylesinler. Eskiden insanlar 2 kilo alırsa şimdi yarım kilo alıyorlar.

İsmail Kamkam:

Geçen yıla göre bu yıl daha düşük satışlarımız. İnsanların kafasında hep bir soru işareti kasaplar ne oldu da bu fiyatları arttırdı diye: Günah keçisi biz olduk. Fakat soran yok. Ben insanlara hak veriyorum ucuz buldukları yerden alıyorlar. Ben artık kendim bir kasap olarak insanlara gidin Rum tarafından alın etinizi diyorum. Çünkü burada ne sistemimizde bir hayır var, ne alışlarımızda bir hayır var ne de bir köylünün sattığı canlı hayvanda hayır var. Ben bugün 24-25 TL canlı küçükbaş hayvan kilosunu aldığım zaman eti kaça satacağım. Birden bire ne oldu da aniden patladı bu fiyatlar. Kime söyleyeyim artık bilemiyorum. Kasaplar Birliği’ne söyledim olmadı, Hayvancılar Birliği’ne söyledim olmadı. Gelin oturup anlaşalım diyorum olmadı bir berberler kadar olamadık biz. Geçen yıl körpe kuzuyu 18 TL aldım kilosunu, bu yıl 22 TL ve yukarıdır fiyatlar kaça satacağız biz bunu. Dana 13 TL oldu kime ne anlatalım biz. Kasaplar da sağ olsun gidiyor hayvancılara talebim var diyor alıyor 1-2 kuruş fazlaya diğerleri de mecbur kalıyor aynı fiyata alsın.

Diyalog