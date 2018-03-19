BUNU HAK ETMİYORLAR!

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin hemen yanında 9 yıldır atıl durumda bulunan kompleks, KKTC’de engellilere verilen değeri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Onursal Başkanı merhum Mustafa Çelik’in öncülüğünde engellilere bir yaşam alanı oluşturulması maksadı ile 9 yıl önce başlatılan, ancak Çelik’in hayatını kaybetmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala bitirilemeyen engelli kapalı spor salonu projesi hayat bulmayı bekliyor.

Kibrit: 9 yıldır atıl kaldı, katkıya ihtiyacı var

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de konu ile ilgili Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada, Ortopedik Özürlüler Derneği olarak maddi imkansızlıkların, kapalı spor salonu projesi olarak hayata konulması için başlanılan ve 9 yıldır atıl durumda olan inşaatın faaliyete geçememesine neden olduğunu dile getirdi.

“Geçen yıl canlanması için mimari yarışma başlattık”

Projenin inşa sürecinin canlanıp hızlanması amacıyla geçen yıl mimari yarışma projesi düzenlediklerini anımsatan Kibrit, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız mimari projemiz sonuçlandı ve kazananı belli oldu. Hemen akabinde yeni hükümetimiz de 1 milyon TL’lik bir bütçe koydular programlarına engelli kapalı spor salonu için” diyerek, bütçenin bir an evvel onaylanarak, yeterli olmasa dahi en azından durma noktasında olan inşaatta bir canlanmayı umut ettiklerini vurguladı.

“Uygulama projesi bittikten sonra maliyet ortaya çıkacak”

Mevcut hükümetin bütçeden ayırdığı payın memnun edici ancak projenin bitmesi için yeterli olmadığının da altını çizen Kibrit, “İlk etapta yapılan proje görülüş projesidir, uygulama projesinin yapılması gerekmektedir ve şu an o aşamada bulunuluyor. Uygulama projesi bittikten sonra aşağı yukarı net bir rakam ve net bir gidişat da görebileceğiz” dedi.

7 milyon TL’ye ihtiyaç var

Projenin tamamlanabilmesi için yapılan kaba taslak hesaplarla aşağı yukarı 7 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu dile getiren Kibrit, 1 milyon TL’nin hükümet bütçesinden katkı amaçlı gelmesinin beklendiğini ancak projenin kaba inşaatının bitmesi için bu rakamın yeterli olmadığını vurguladı.

Proje sadece spor salonu ile de sınırlı değil

İhtiyaç duyulan 7 milyonun sadece spor salonunun tamamlanması için olduğunun da altını çizen Kibrit, ancak projenin sadece spor salonu ile sınırlı olmadığını, KKTC’de yaşayan engelli vatandaşlar ile birlikte tüm vatandaşların rahatlıkla yararlanabileceği bir yaşam alanı hedeflendiğini ifade etti. Kibrit, “Peyzajı, dışarıdaki yürüyüş yolu, açık hava spor alanı ile tasarlanan ve sadece engellilerin değil, bütün ülke vatandaşlarının yararlanabileceği bir alana çevirebilmektir amacımız” şeklinde konuştu.

Bütçeye konulması umut oldu ancak yeterli değil

Yeni hükümet döneminde, bittiğinde rahmetli Mustafa Çelik’in ismini alacak olan engelli kapalı spor salonu projesi için bütçe ayrılmasının kendilerine bir umut da olduğunu dile getiren Kibrit, “Yeni hükümetin bütçeye bu payı koyması bizi çok umutlandırdı. Çünkü gerçekten bu alan bittiğinde bu projeyi başlatmış olan rahmetli Ortopedik Özürlüler Derneği Onursal Başkanı Mustafa Çelik’in ismini alacak ve tüm halkımıza sosyal bir nefes alanı olacak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın 500 bin TL’lik yatırımı ile başlandı, yarım kaldı

Derneğe katkı koyan vatandaşlardan toplanan 500 bin TL ile inşaata başlandığına ve mevcut yapısı ile halihazırda 500 bin TL’lik yatırımın yapılmasına rağmen projenin yarım kaldığına dikkat çeken Kibrit, “Bu para tamamen halkımızın yapmış olduğu bağışlar ile toplanmıştır ve bu projeye başlanmıştır. Umut ediyoruz ki bu proje ortaya çıkarak, tesis hayata geçtiğinde yine halkımızın katkıları ile bitirilerek hayat bulmuş, topluma ait bir alan olacaktır. Bu amaçla geçtiğimiz yıl bir yarışma adı altında mimari bir projelendirme organize ettik ki herkes sahiplensin bu yarım kalan projeyi” dedi.

Finansman sorunu var

Projenin devam etmesi ve hızlanması adına 2018 yılından oldukça umutlu olduklarına işaret eden Kibrit, hükümetin bütçeden ayırdığı payın yeterli olmaması nedeni ile finansman ve kaynak noktasında, yine tüm halka ve gönüllü katkı koyuculara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Kibrit, finansman ve katkı noktasında kendilerinin de çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti. Kibrit, “Gerek bakanlık ile gerek ise TC Yardım Heyeti ile istişare içerisinde projenin yeniden hayat bulması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Umarım çalışmalarımız özellikle de finansal temeldeki katkılar projenin devamı noktasında teşvik edici olur ve tüm ülkemizin hizmetine özelde engelliler adına genelde diğer vatandaşlarımıza bu kompleksi sunmuş olabiliriz” diye konuştu.

Aileleri ile birlikte sayıları 15 bini bulan engellilere umut olacak

Beş bin engellinin aileleri ile birlikte 15 bini bulduğu KKTC’de 9 yıl önce başlatılan ve engellilerin mahrum kaldıkları sosyal faaliyetler, toplum ile iç içe olmalarına olanak tanıyarak, üretmelerine ve kendilerini yaşama adapte etmeye yardımcı olacak olan proje hala hayata geçirilemedi. Kibrit, “Bu proje hayata geçirildiği zaman büyük bir eksikliği de ortadan kaldıracak” diyerek, engellilerin zaten normalde de kısıtlanmış, ekonomik zorluklar içerisinde hayat sürmek zorunda bırakıldıklarına değinerek, en azından bu projenin bitirilmesi ile biraz da olsa hayata daha farklı bir bakış açısı ile bakabilmelerine olanak sağlanabileceği görüşüne de işaret etti.

1 milyon bütçe ayrıldı, 6 milyon açıkta

9 yıl önce başlatılan ancak bugün hala ciddi bir ilerleme kaydedilemeyen engelli spor kompleksi projesi için 7 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu hatırlatan Kibrit, hükümetin bütçeden ayırdığı 1 milyonun dışında 6 milyon gibi bir rakamın ise hala açıkta olduğuna vurgu yaparak, özelde kısıtlanarak hep ikinci plana atılan engelli vatandaşlar genelde ise tolumun tüm fertleri için bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanan proje için herkesin duyarlı olmalarını beklediklerini vurgulayan, herkesin elini taşın altına koyması çağrısında bulundu.

Yıllardır atıl, hayat bulması bekleniyor

Projenin bitirilmesi ile amaçlananın hastanede fizik tedavi ya da tedaviye gelen engelli bireylerin hemen yanı başında hayat bulacak olan sosyal bir yaşam alanında toplum ile iç içe sosyalleşebileceği ve hayatın bir parçası olabilecekleri bir komplekse yönlendirebilmek olduğunun altını çizen Kibrit, yıllardır atıl durumda olan projenin bir an evvel yeniden canlanarak, engellilere bir umut ışığı yakması dileğinde bulundu.

Yeni Bakış