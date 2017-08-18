BUNU KOKLARSANIZ SİGARAYI HEMEN BIRAKIYORSUNUZ...

Sadece birkaç damlası sigara isteğini kesecek Sigarayı bırakmak için her türlü bitkisel ve kimyasal yöntemi denediğiniz halde sonuç alamıyorsanız size vereceğimiz yöntemi deneyebilirsiniz. İşte sadece birkaç damlasını pamuğa damlatıp koklamanızla sigara isteğinizi geçirecek olan bitkisel yöntem…

Sigaranın sağlık açısından çok zararlı bir alışkanlık olduğunu, bu alışkanlığınızdan bir an önce vazgeçmeniz gerektiğini zaten söylememize gerek yok. Ancak her türlü yöntemi denemenize rağmen sigaradan bir türlü vazgeçemiyorsanız size çok etkili bir tarif sunacağız.

Malzemeler



1 çorba kaşığı papatya suyu

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 buçuk çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çorba kaşığı jojoba yağı

Yarımşar limon ve greyfurt suyu