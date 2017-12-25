BUNUN ADI CİNAYET!

Girne’de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir sokak köpeği, iddialara göre yarış yapan iki araçtan birinin çarpmasıyla can verdi… Hayvan severler harekete geçti, polise suç duyurusunda bulundu

Girne’de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir sokak köpeği, iddialara göre yarış yapan iki araçtan birinin çarpmasıyla can verdi… Girne Belediyesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve sokak köpeğini sahiplenen esnaf harekete geçti, konuyla ilgili deliller toplanarak polise suç duyurusunda bulunuldu.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel: ““Bu köpek araçla çarpılarak öldürüldü, suç duyurusunda bulunduk”

Fehime ALASYA

Önceki akşam Girne Merkez’de bir sokak köpeği, kimliği meçhul bir kişinin kullandığı aracın çarpması sonucu öldürüldü.

Yıllardır sokakta yaşayan ve çevredeki esnafın severek baktığı sokak köpeğinin bu şekilde hayattan koparılması, Girne Belediyesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve sokak köpeğini sahiplenen esnafı harekete geçirdi.

Konu polise taşındı, Girne Belediyesi, bölge esnafından topladığı delillerle birlikte Polise suç duyurusunda bulundu.

Buna sebep olan veya olanların yakalanıp en ağır şekilde yargılanmasını talep eden duyarlı kesim, sürecin sıkı takipçisi olacağını ifade etti.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nden Avukat Göksu Durmuş, “Bu yapılanın bir insan cinayetinden ne farkı var?” diyerek tepkisini dile getirirken, Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel “İddialar asılsızdır, bu köpek hasta değildi, aracın çarpmasıyla öldürüldü, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Sokak köpeğinin hasta olduğu ve kanlar içinde sokakta can verdiği iddialarını yalanlayan Naile Soyel, Girne Belediyesi olarak hasta, yardıma muhtaç veya ihtiyaçlı kopeklere sahip çıktıklarını belirtti.

Söz konusu sokak köpeğinin uzun zamandır Naci Talat Caddesi’nde tüm esnafın sevdiği ve benimsediği, mutlu bir karakter olduğunu ifade eden Soyel, bu tarz hayvanların barınağa alınmadığını ifade etti.

Soyel, “Sokaktaki hayvanlardan sadece belediyeyi sorulu tutmak çok da doğru değil. Onları insanlar terk ediyor, hız yapanlar basıyor, toplum olarak hepimizin yaşananlarda sorumluluğu vardır. Toplumsal olarak sorumluluk taşımalıyız, her merci de üzerine düşeni yapmalı, bu sorun bütünsel olarak çözülmeli…” dedi.

Durmuş: “Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir can öldürüldü…”

Yaşananlarla ilgili bilgi veren Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’nden Avukat Göksu Durmuş, sokak köpeğinin yıllardır bölgede yaşadığını, bölge esnafı tarafından sahiplenilen köpekler arasında olduğunu belirterek, empati yapılmasını istedi.

Durmuş, “Bu bir insan da olabilirdi, herkesin duyarlı olması gerek…

Bu yapılanın bir insan cinayetinden ne farkı var? Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir can öldürüldü…” dedi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Avukat Göksu Durmuş:

“Bu yapılanın bir insan cinayetinden ne farkı var?”

“Bu olay Girne Merkez’de yaşandı. Çarpılan ve hayatı kaybeden bir sokak köpeğiydi ve belediye bu konuyla ilgili şikâyetçi oldu.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre olay önceki gün sabaha karşı Saat 04.00’da yaşandı. Görgü tanıkları, çevredeki çalışanlar oradaymış, iki araba yarış yapar şekilde hızla geçmiş, hayvanın kaçacak bir vakti olmamış bile. Hayvan 5-10 dakika içinde hayatını kaybetti.

Aracın çarpmanın etkisiyle plakası düşmüş ve görgü tanıkları araç plakasını almışlar.

Belediyeye de olay yerine giderek köpeği teslim alıp polise şikâyetçi oldu.

En az üç dört yıldır sokakta yaşardı…

Biz de dernek olarak çevredeki kamera görüntüleri ve ifade vermek isteyen tanıklarla birlikte polise gideceğiz.

Alabileceği en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Bölge esnafı da çok duyarlıdır, yıllardır sokak köpeklerine bakıyorlar ve onlar da buna sebebiyet veren veya verenlerin en ağır cezayı almasını istiyorlar.

Polis bizim kamera görüntülerini götürmemizi bekliyor. Konun takipçisi olacağı ve yarın görgü tanıklarıyla birlikte polise gideceğiz.

Bu bir insan da olabilirdi, herkesin duyarlı olması gerek…

Bu yapılanın bir insan cinayetinden ne farkı var?

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel:

“Bu köpek çarpılarak öldürüldü, suç duyurusunda bulunduk”

“Basında bu köpeğin hasta olduğu ve bakılmadığı, hasta olarak kanlar içinde hayatını kaybettiği gibi bilgiler yer aldı, tüm bunlar asılsızdır. O köpek hasta değildi, çok sağlıklı ve Naci Talat Caddesinde tüm esnafın sevdiği benimsediği bir karakterdi. Onları oradan almamız söz konusu değil.

Bu köpek basıldı ve hayatını kaybetti, hasta değildi…

“Bölgedeki esnafın kamera kayıtları vardı”

“Polise suç duyurusunda bulunduk. Olay bize yansıdığında olayın nasıl olduğu ve bu olaya sebebiyet verenlerin bulunması için araştırma yaptık. Orada araba plakası vardı, aldık, polisin trafik bölümüne gittik, rapor verdik, konuyu polise aktardık. Bölgedeki esnafın kamera kayıtları vardı.

Veteriner dairesinden olayı suç gibi hayvan refahı yasasıyla yürütemeyeceğimizi ve trafik suçu olarak değerlendirilebilineceğini söylediler. Bize yardımcı oldular.

Ortaya atılan iddialar asılsızdır, bu köpek hasta değildi, basılarak öldürüldü, suç duyurusunda

“Toplumsal olarak sorumluluk taşımalıyız”

Sokaktaki hayvanlardan sadece belediyeyi sorulu tutmak çok da doğru değil. Onları insanlar terk ediyor, hız yapanlar, sorumsuz kişiler basıyor veya ölümlerine neden oluyor, toplum olarak hepimizin yaşananlarda sorumluluğu vardır. Fakat yasalara göre sorumlusu belediyedir. Toplumsal olarak sorumluluk taşımalıyız, her merci de üzerine düşeni yapmalı, bu sorun bütünsel olarak çözülmeli…

“Hayvanları alıp bakımını yapıyor, yeniden sahiplendirmeye çalışıyoruz”

Sokakta yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayan, mutsuz veya saldırgan sokak hayvanlarını belediyenin Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde topluyoruz.

Sokakta temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve sokak yaşamıyla bütünleşemeyen hayvanları alıp bakımını yapıyor, yeniden sahiplendirmeye çalışıyoruz.

Şu an barınakta 30 köpeğimiz var ve kapasitemiz doğrultusunda daha fazlasını almamız mümkün değil. Fakat gözlemlerimiz devam ediyor. Hiçbir zaman sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalmadık.

Girne belediyesi olarak sokak havyalarına da halkımızın bir parçası gibi davranıyoruz.

Amacımız tüm sokak hayvanların barınağa almak değildir.”

Yenidüzen