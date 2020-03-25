CTP milletvekili asım Akansoy açıklanan Ekonomik Önlem Paketi ile ilgiligörüşlerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Akansoyun açıklamaları şöyle;

Alınan ekonomik tedbirlerle ilgili söylenecek çok şey var ancak;

- Sosyal yatırımlarını yapan tüm çalışanlar yerine İstihdamı Destekleme Fonu’ndan İşletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartı ile, sadece KKTC ve TC vatandaşları için 1500 TL’lik ücret desteği verilmesi kabul edilemez bir ayrımcılıktır.

- İşçi, çalışan çıkarılmasının yasaklanmamış olması çok büyük affedilmez bir hatadır.

- Banka faizlerini dondurmak yerine borçların yeniden yapılandırılmasından bahsedilmesi ve bunun sanki faizden arınmış bir durummuş gibi yansıtılması, hükümetin Bankalara yenildiğinin açık bir göstergesidir.

- Maaşlardan yapılacak kesintinin emeklilere de yapılması düşündürücüdür.

- Bankacılık sistemi üzerinden yaratılacak bir 100 milyon TL'lik fonun kapsamı hakkında netlik yok, nerede nasıl kullanılacaktır ?

- Bu ülkeye en büyük borcu olanlar, ciddi teşviklerle büyük yatırım yapanlardır. Büyük sermaye gruplarıdır. Düne kadar çok ciddi gelir elde etmişler, kazançlarının toplumsal faydaya yansıması hiçbir zaman tatmin edici olmamıştır. Beklenti bu kesimlerin de elini taşın altına sokmasıydı, anlaşılan hükmet bunu tercih etmedi, istemedi !

- Zamanında vergisini ödeyen bet ofislerine ve kumarhanelere %10 vergi indirimi yapacaklarını söylemeleri, tanrıların çıldırmış olduğunun bir göstergesidir.

- Küçük ve Orta ölçekli işletmeler kısa süre sonra çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklar.

- Burada sosyal devlet anlayışı yoktur. Burada sosyal adalet de yoktur kusura bakmasın hükümet yetkilileri.

Tüm toplum kesimlerinin özveri içinde bu büyük soruna ortak edilmediği bir düzenleme vardır.

İlk izlenimlerim bunlardır.