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Burak Özçivit’e evden canlı yayın

Burak Özçivit’e evden canlı yayın

Burak Özçivit’e evden canlı yayın

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Burak Özçivit, kasım sonunda Atv’de ekrana gelecek ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri nedeniyle haftanın 7 günü, sabah 07.00-20.00 arasında Riva’daki dizi setinde bulunuyor.

Fahriye Evcen, beş aylık oğulları Karan’ı özleyen eşi Burak Özçivit’e cep telefonuyla evden canlı yayın yapıyor. Güzel oyuncu, oğulları Karan’ın videolarını çekip setteki Burak Özçivit’e gönderiyor.

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