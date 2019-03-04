Burak ve Fahriye'ye olay sözler!

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, henüz doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri için açtıkları Instagram hesabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Cesur pozlarıyla olay olan Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara sinirlendi.

Soydan, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" ifadelerini paylaştı.