Burak Yılmaz o formayı giyecek!

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, dün 34 yaşına giren Burak Yılmaz'a doğum günü hediyesi olarak 17 numaralı formayı vermeyi kabul etti.

Kara Kartal’ın geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor’dan renklerine bağladığı Burak yılmaz, siyah-beyazlılarda kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla klasını konuşturmuştu. 15 Temmuz 1985 doğumlu olan ve dün 34 yaşına giren tecrübeli isme, başta Beşiktaş olmak Kulübü üzere UEfA Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabı ve hem siyah-beyazlı takımdan hem de daha önce başka ekiplerde birlikte görev yaptığı oyunculardan tebrik yağdı.

Siyah-beyazlılara ara transfer döneminde katılması sebebiyle forma numarası tercihini 71’den yana kullanan ve yeni dönem öncesinde kendisiyle özdeşleşen 17 numaranın sahibi konumunda bulunan Jeremain Lens’ten isteyen Kral lakaplı oyuncuya, takım arkadaşından olumlu yanıt geldi. Hollandalı futbolcunun, doğum günü olması sebebiyle 17 numaralı formayı Burak yılmaz’a hediye etme kararı aldığı bildirildi.

Gollere devam peşinde

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon çıktığı 15 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Burak yılmaz, sadece yarım dönem görev yaptığı takımın en skorer isimlerinden birisi olmayı başarmıştı. yeni sezon öncesinde de ameliyat olmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Burak, Beşiktaş formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.