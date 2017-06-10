BURAK'A GELİNLİĞİMİ GÖSTERMEM!

Fahriye Evcen’i düğün heyecanı sardı. 29 Haziran’da Burak Özçivit ile nikah masasına oturacak olan Evcen, muhabirlerin sorularına “İnanır mısınız çok heyecanlıyım, bunlar çok farklı duygularmış” diye karşılık verdi. Gelinliğini sevgilisine göstermediğini söyleyen Evcen, “Düğün öncesi damat, gelinlik görmez. Herkes gibi örflerimiz, adetlerimiz var. Her şey usulüne uygun olacak” dedi.

Sürprizi kaçmasın

Burak Özçivit, Murat Boz ile başrolü paylaştığı ‘Kardeşim Benim’ filminin çekimlerinin 6 Temmuz’da başlayacağını belirtti. Filmin kadrosunda Boz’un ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver’in olup olmayacağı sorularını ise “O kısmı söylemeyeyim, sürprizi kaçmasın” diye yanıtladı.