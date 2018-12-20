BURAN ATAKAN, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, CAS’ın tasfiyesi konusunda hükümeti beceriksizlikle suçlayarak, CAS çalışanlarının Özelleştirme Yasası kapsamında devlete alınmasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Atakan, önce KTHY, ETİ şimdi de CAS çalışanlarının mağdur edildiğini belirtti. “Beceriksizliğinizin faturasını hep çalışana, emekçiye ve halka ödetiyorsunuz” ifadesini kullanan Atakan, ‘özel şirkettir’ denildiğini ancak her hükümet oluşumunda bu şirketlere partililerin atandığını ve “kıyak çekildiğini” iddia etti.

Başman Group, İktisat Bankası ve Altınbaş’ın da özel şirket olduğunu kaydeden Atakan, şöyle devam etti: “Onların yönetim kurullarını Bakanlar Kurulu kararı ile mi atıyorsunuz? Atayamazsınız. İyi ki de atayamazsınız yoksa onları da batırırdınız. Ne kadar kendinize yakın, aynı zamanda sözüanüzden çıkmayacak partiliniz varsa yönetime atayacaksınız, beceriksizliklerinden şirketler kapanacak ve faturayı da çalışana ve halka ödeteceksiniz. Bu nasıl bir insafsızlıktır, anlamak zor.”

CAS çalışanlarının beş aydan beri maaş alamadığını, evine ekmek götüremediğini ve açlık grevine başlama kararı aldıklarını belirten Atakan, çalışanların Özelleştirme Yasası kapsamında devlete almalarını talep etti.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda örgütlü olan Hava-Sen, geçen ay yaptığı genel kuruluda oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ismini Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) olarak değiştirmişti.