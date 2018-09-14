Burcu Esmersoy ev bulamayınca...

Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy şu sıralar ev arayışında... Esmersoy ev bulamadığı için tüm parasını otele yaptırdı

Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy şu sıralar ev arayışında... Esmersoy ev bulamadığı için tüm parasını otele yaptırdı

Mayıs ayında işadamı Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’u taşınma telaşı sardı.

Güzel sunucu, Emirgan’daki bekar evinden taşındı. Eşiyle birlikte İstanbul’da Boğaz’a nazır bir ev arayışına giren Burcu Esmersoy, bu süre içinde Raffles Otel’de kalmayı tercih etti.

Sunucu, içine sinen bir ev buluna kadar otelin full Boğaz manzaralı suit odasında yaşayacak.