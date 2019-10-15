Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Burcu Esmersoy’u unutmaya çalışıyor!
Burcu Esmersoy’u unutmaya çalışıyor!

Burcu Esmersoy’u unutmaya çalışıyor!

Burcu Esmersoy’u unutmaya çalışıyor!

A+A-

Burcu Esmersoy'dan boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz, birkaç gün önce görüntülendiği güzellerle İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.

Berk Suyabatmaz, eğlence turuna çıktığı güzellerle önceki gece Bebek Lucca'daydı. Çıkışta soruları yanıtsız bırakan iş insanı, güzellerle birlikte bindiği taksiyle gözlerden kayboldu. 

--4255097.jpg

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.