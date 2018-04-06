Burcu Esmersoy'u yerden yere vurdu

Arkadaşı Ayşe Özyılmazel'in eski sevgilisi Berk Suyabatmaz ile geçen ağustosta yeni bir aşka yelken açan sunucu Burcu Esmersoy, ilginç açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

AYŞE ÖZYILMAZELİ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAK

Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski aşkı Ayşe Özyılmazel'i düğününe çağıracağını söyledi. Esmersoy, Ayşe Özyılmazel'le karşılaştığında "Sarılırım, öperim" açıklamasında bulundu.

SEREN SERENGİL ÇİLEDEN ÇIKTI

Ünlü sunucunun bu açıklamaları Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'i çileden çıkarttı. Serengil canlı yayında Esmersoy ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN SONU GELİYOR"