BURCU: RUM TARAFININ SUNDUĞU HARİTA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL, CUMHURBAŞKANI GENEL SEKRETERE BU KONUDA MEKTUP GÖNDERDİ"

“KONFERANS DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Rum tarafının dün BM Genel Sekreteri'ne sunduğu haritanın Kıbrıs Türk toplumu için kabul edilebilir olmadığını; Cumhurbaşkanı bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdiğini söyledi.

Burcu, Cenevre’de gerçekleşen Beşli Kıbrıs Konferansı’nın bugünkü oturumunun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs konferansının bugün beşli olarak başladığını ve devam ettiğini söyledi.



Burcu, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile iki toplum liderinin de yer aldığı bir konferansın planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Güvenlik ve garantilerle ilgili çalışma gruplarının 18 Ocak’ta toplanıp, altyapı çalışmalarını bitireceğini kaydeden Burcu, konferansın siyasi düzeyde de devam edeceğini bildirdi.



Konferansın çeşitli seviye ve düzeyleri olacağına işaret eden Burcu, şöyle devam etti:



“Biz aslında konferansı yarın devam ettirmeye hazırız. Kıbrıs Türk tarafı olarak her türlü çalışmamızı yapmıştık. Türkiye ile İngiltere de bizimle aynı yönde görüş belirtti ancak Yunanistan hazırlığa ihtiyaçları olduğunu ve 10 gün ertelemek istediğini söyledi. Israr etti. Anastasiadis de bu talebe saygı göstererek, ötelenmesini istedi. Önerdikleri tarih 23 Ocak’tı ancak bu tarihin uzak olduğu yönündeki görüşten dolayı 18 Ocak’ta karar verdiler.”



Sözcü Burcu, “Özel temsilciler bugün yeni bir görev aldılar. Süratle çalışma gruplarını oluşturmak ve kendilerini gelecek haftaya hazırlamak için” dedi.



NAMİ TEMSİL EDECEK

Teknik Çalışma Grupları’nın 18 Ocak’taki toplantıda çalışmaları bugünkü noktadan alıp, ileri götüreceğini kaydeden Burcu, bu çalışmalarda Kıbrıs Türk tarafının Müzakereci Özdil Nami seviyesinde temsil edileceğini belirtti.



Burcu, müzakerelerin, yakınlaşmaların artırılmasI için her fırsatta ve her seviyede devam ettirileceğini söyledi.

"AKSAKLIK İSTENİLEN HIZA ULAŞILAMAMASI"



Başka bir soruyu yanıtında, konferansın planlandığı gibi gittiğini ve başarısızlıktan söz edilemeyeceğini belirten Burcu, aksaklığın, istenilen hıza ulaşılmaması olduğunu kaydetti. Burcu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın bunda büyük etkisi olduğunu belirtti.



Barış Burcu, bütün konuların iç içe, her fırsatta ve iç içe görüşüleceğini kaydetti.



AKINCI’DAN GENEL SEKRETER'E MEKTUP



Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün BM Genel Sekreteri’ne, Rum tarafının sunduğu haritanın Türk toplumu için kabul edilebilir bir harita olmadığına ilişkin bir mektup gönderdiğini de açıkladı.



Gazetecilerin sorusu üzerine, Burcu, “Haritanın Kıbrıs Türk toplumunun çıkarları ve hayatının devamlılığı için uygun olmadığını söylüyoruz. Bunu tespit edip, BM Genel Sekreter'e ilettik” dedi.



Haritaların dün dile getirildiği gibi BM’nin kasasında kilitli olduğunu söyleyen Burcu, haritalara ilişkin müzakerelerin devam ettiğine işaret etti.



Burcu, heyetin cumartesi Cenevre’de ayrılmasının beklendiğini de ekledi.