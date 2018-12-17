BURCU'DAN, AKINCI-LUTE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Holl Lute’un bugünkü görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Burcu, Akıncı-Lute görüşmesinde referans kavramları hazırlık çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı ve yararlı görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceğiniifade eden Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu amaçla yarın saat 10:30’da Özel danışman Lute’u tekrar kabul edeceğini açıkladı.