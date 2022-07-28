Burcunuza göre ilişkilerde hatayı nerede yapıyorsunuz?

Kabul edelim; hiçbirimiz mükemmel değiliz. İlişkiler söz konusu olduğunda hepimiz doğamıza göre hatalar yapıyor, dersimizi alıyoruz. Bazen kendimizi toksik ilişkilerin içinde buluyor ve bir çıkış yolu arıyoruz. Alınacak en büyük ders ve tek çıkış yolu ise gerçeklerle, yani hatalarınızla, yüzleşmek. Burcunuzun ilişkide yaptığı en büyük hatanın ne olduğunuzu biliyor musunuz? İşte her bir burcun ilişkilerinde yaptığı hatalar! Hem Güneş hem de Venüs burcunuzu okumayı unutmayın.

PEMBENAR ÖZEL

Koç: Partnerini cepte görmek

Siz bir güç merkezisiniz ve bağımsızlık sizin göbek adınız. Ancak bu özerklik bazen başınıza bela olabiliyor. Harekete geçme enerjiniz ilişkiyi başlatmanızı sağlasa da ilişki içerisinde partnerinizi bir takipçiniz gibi görebiliyorsunuz. Sağlıklı bir ilişkide domine etmek söz konusu değildir ve partneriniz sizin hayranlarınızdan yalnızca birisi değildir. Bu yüzden partnerinizde her uzandığınızda elinizin altında bulabileceğiniz biri gibi davranmayın, onlara nasıl davranılmak istiyorsanız öyle davranın.

Boğa: Gerçek duygu ve düşüncelerini görmezden gelmek

Herkes Boğaların ne kadar sabit fikirli ve inatçı olduğunu bilir. Ancak değişime karşı direnciniz duygularınızı da kapsıyor. Drama sizi strese sokuyor, güvende hissetmek istiyorsunuz ancak özgün duygu ve düşüncelerinizle yüzleşemediğinizde kaçınılmaz olarak içinize atıyorsunuz. Bir patlama noktasına geldiğinizde ise bu bir öfke nöbetine dönüşüyor. Başlangıçta ağzınızın tadı kaçmasın diye görmezden geldiğiniz ilişki sorunları, daha büyük bir problem olarak geri dönüyor.

İkizler: Erken pes etmek

İkizler de duygularıyla yüzleşmekten kaçanlardan. Ancak bunu fark etmek için arkalarına bakmazlar bile. Her ne kadar eğlenceli ve hareketli ilişkileri sevseniz de bir problem gördüğünüz anda orayı terk ediyorsunuz. Tembel bir aşık olduğunuz veya bağlanmaktan korktuğunuz için değil; anlaşmazlıkları bir uzlaşma ve büyüme fırsatı olarak görmek yerine ilişkinin bir sonu olarak görme eğilimindesiniz. Ancak bilmeniz gereken, her ne kadar denizde milyonlarca balık olsa da bütün uzun ömürlü ilişkiler çaba gerektirir.

Yengeç: Bireyselliğini kaybetmek

Yengeç burcunun kalbini açması güzel bir şeydir, özellikle de güvenlerini kazanmak için önce çok sert kabuğundan geçmeniz gerektiği için. Ancak sevgili Yengeçler sadece kapılarınızı açmakla kalmayıp bütün odaların anahtarlarını da karşı tarafa veriyorsunuz. Bu düzeyde bağımlılık ve kişisel sınırların bırakılması tehlikeli olabilir, çünkü kendi kimliğinizi ilişkinin kimliğine kaptırırsınız. Artık bireyse olarak nelerden hoşlandığınızın, arkadaşlarınızın, hedeflerinizin bir önemi kalmaz ve bu da sizin için sonun başlangıcı olabilir.

Aslan: Ateşini partnerine püskürtmek

Güneş kadar sıcak Aslanlar, hayat güzel olduğunda siz daha güzelsiniz. Her şey yolundayken çeneniz yukarıdadır ancak işler zorlaştığında dağılıyorsunuz. Ve sonunda tüm ateşli duygularınızı partnerinize patlatıyorsunuz. Sahne için doğduğunuzdan hissettiklerinizi de asla içinizde tutamaz, hatta biraz abartısınız. Ancak partnerinizle bir oyunun içinde değilsiniz. O gerçek biri ve onun da duyguları ve sorunları var. Gerektiğinde rolleri değiştirin ve onun duygularını sahnelemesine izin verin.

Başak: Değiştirmeye çalışmak

Zodyağın düzelticisi sizsiniz. Sloganınız: "Düzeltebilirim!". Biriyle çıkmaya başladığınızda onu beğeniyor ama daha sonrasizi rahatsız eden küçük şeyler bulmaya başlıyorsunuz. Bir ifade, bir alışkanlık, bir davranış, bir fiziksel özellik... Düzeltme tavsiyesi verdiğinizde gerçekten nazik bir yerden geliyor ve partnerinizin hayatını iyileştirmek istiyorsunuz ancak bunlar bazen onu, kendisi yapan ve iyi hissettiği şeyler. Sizin de başta aşık olduğunuz şeyler.

Terazi: Fazla uyumlu olmak

Terazi dendiğinde aklımıza ilk olarak uyum gelir. Bu yüzden her ne kadar özgün bir kişiliğiniz de olsa ilişkide, karşı tarafı kaybetmek istemediğinizden veya keyfinizi kaçırmak istemediğinizden kendi fikrinizi söylemekten kaçınabiliyorsunuz. Bunun yerine gülümseyip onaylamayı tercih ediyorsunuz. Zaman zaman partneriniz tarafından bu durum suistimal ediliyor ve pasif agresif patlamalar yaşıyorsunuz. Yapmanız gereken gerçekten ne istediğinizi, gerçek fikrinizi ortaya koymak.

Akrep: Drama yaratmak

Ya hep ya hiç, barış ya da savaş... Sevgili Akrepler, zıt kutuplar sizin hamurunuzda var. Her şeyi en tutkulu ve en yoğun biçimde yaşamak istiyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda bütün dünya yıkılsın istiyorsunuz. Bu şiddetli fırtınayı partnerinize de yöneltiyorsunuz. Yapmanız gereken derin bir nefes alıp fırtınayı yapıcı bir şeye kanalize etmek. Akreplerin dönüştürücü özelliğini kullanın, yıkmak yerine dönüştürmeyi tercih edin. Şifalanın ve şifalandırın.

Yay: Duygular konusunda dürüst olmamak

Hayat Yaylar için eğlence ve oyun ancak tam tersi durumda bir sonraki uçakta çoktan yer ayırıyorsunuz. Çoğu zaman korkularınızı, duygularınızı ve hayallerinizi paylaşmıyorsunuz. Siz ve eşiniz arasında herhangi bir gerginlik olduğunda, muhtemelen sakinleşecek ve bunu tartışmayacaksınız ama sonra tüm samimi ayrıntıları arkadaşlarınızla fazlasıyla paylaşacaksınız. Ve bu sadece tabuttaki ilk çivi, çünkü herkese açıkladığınız anda, diğer insanların fikirleri kafanızda yüzmeye başlayacak. Bu noktada ilişkide bir ayağınız dışarıda demektir. Bunu düzeltmenin tek yolu, dürüst ama hassas olmak ve konuşmaktır.

Oğlak: Herkesin sonunda üzeceğini düşünmek

Oğlaklar, güçlü bir çift olmak istiyorsunuz. Birlikte bir hayat kurmak için işe koyulmakta hiçbir probleminiz yok. İç karamsarınız dışarı çıkmaya başlayana kadar... Farkına bile varmadan, yaşamdan şikayet etmeye başlıyorsunuz, sonra diğer insanlardan ve partnerinizden. Karamsar yönünüz sadece bir savunma mekanizması çünkü sonunda bir şeylerin yolunda gitmediğinde gücünüzden bir şey kaybetmemiş olmak istiyorsunuz. Bu ruh halini silin. İnsanları uzaklaştırmayın. Sevgiye layık olduğunuzu ve her ilişkinin kalp kırıklığıyla bitmediğini unutmayın.

Kova: Hep kazanmak zorunda olmak

Kovalar, iki saniyeliğine kafanızdan çıkın. Evet, süper zekisiniz ama ilişkiler bir ana planla ilgili değil. Sırf değişimden korktuğunuz için bir şeyleri veya insanları kontrol edemezsiniz. Fazla düşünmenin sonunda "onlara karşı siz" durumu oluşuyor. Uzlaşmaya ve birlikte çalışmaya çalışmak yerine, her küçük anlaşmazlık Kim Haklı Savaşı'na dönüşüyor. Aşk kimin kazandığıyla ilgili değildir. Tartışmada kimin galip geldiğine bakılmaksızın, kalbinizi açmak ve paylaşmakla ilgilidir.

Balık: Kendini kurban etmek

Romantizm söz konusu olduğunda, bir peri masalında prens/prenses olmak istersiniz Balıklar. Bu, bazen ilişkilerdeki kırmızı bayrakları kolayca gözden kaçırmanıza neden olabilir. Bazen sadece ilişkiyi sürdürmek için hayatınızın bazı kısımlarını feda ediyorsunuz. Elbette hepimizin tuhaflıkları veya kusurları olabilir ancak en sevdiğiniz hobilerinizden, arkadaşlarınızdan veya hayallerinizden bazılarını bırakmaya başladığınızda, bu bir ilişki değildir.

Milliyet