Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Buse Varol imaj değiştirdi! 'Olmuş mu?'
Buse Varol imaj değiştirdi! 'Olmuş mu?'

Buse Varol imaj değiştirdi! 'Olmuş mu?'

Alişan'ın eşi Buse Varol ekrana dönme hazırlığı yaparken imaj tazeledi. Saç rengini değiştiren Varol, takipçilerine fikirlerini sordu.

A+A-

Son dönemde sık sık Alişan'dan boşanacağına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu Buse Varol bu iddiaları yalanlamıştı. Eşinin acı kaybından sonra kendini ailesine adayan Varol yeni yılda ekranlara dönecek.

2-092.png

Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol imajını de değiştirdi.

3-145.jpeg

Saçlarını sarıya boyatan Varol takipçilerine "Olmuş mu?" diye sordu.

4-072.jpeg

Buse Varol'un takipçileri yeni imajı konusunda ikiye bölündü. Varol'a "Eski renginiz çok yakışıyordu", "Yakışmadı" yorumlarının yanında "Çok beğendik" yorumları da yapıldı.

5-007.png

gazetevatan.com.tr

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.