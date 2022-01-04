Buse Varol imaj değiştirdi! 'Olmuş mu?'

Son dönemde sık sık Alişan'dan boşanacağına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu Buse Varol bu iddiaları yalanlamıştı. Eşinin acı kaybından sonra kendini ailesine adayan Varol yeni yılda ekranlara dönecek.

Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol imajını de değiştirdi.

Saçlarını sarıya boyatan Varol takipçilerine "Olmuş mu?" diye sordu.

Buse Varol'un takipçileri yeni imajı konusunda ikiye bölündü. Varol'a "Eski renginiz çok yakışıyordu", "Yakışmadı" yorumlarının yanında "Çok beğendik" yorumları da yapıldı.

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