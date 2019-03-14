Büste zarar veren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
Büyükkonuk’ta Atatürk büstüne hasar verilmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında...
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Büste zarar veren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Büyükkonuk’ta Atatürk büstüne hasar verilmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu olayın, 9 Mart 2019 tarihinde saat 05:00 sıralarında meydana geldiği ve olayın 9 Mart 2019 tarihinden beridir Lefkoşa Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde yatılı tedavi görmekte olan Büyükkonuk’ta sakin O.D. (E-39) tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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