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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BUGÜN DE DEVAM EDECEK

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Bütçe görüşmeleri bugün de devam edecek

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 7 milyar 731 milyon 500 bin tl öngörülen 2019 mali yılı bütçesiyle ilgili tasarı üzerindeki görüşmelerine devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün Kamu Hizmeti Komisyonu, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

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