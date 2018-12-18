BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BUGÜN DE DEVAM EDECEK
Bütçe görüşmeleri bugün de devam edecek
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 7 milyar 731 milyon 500 bin tl öngörülen 2019 mali yılı bütçesiyle ilgili tasarı üzerindeki görüşmelerine devam ediyor.
Genel Kurul’da bugün Kamu Hizmeti Komisyonu, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, bütçe görüşmeleri
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.