BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün de devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.10’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun gündeminde 40 Milyon 844 Bin 600 TL’lik Cumhurbaşkanlığı, 37 milyon 756 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi ve 134 milyon 839 bin 500 TL’lik Başbakanlık bütçeleri var.

Bütçe görüşmelerine geçilmeden önce Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı’na Hürol Mear’ın atandığına ilişkin tezkeresi okutulup bilgiye sunuldu.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın Şefik Aşçıoğulları’ndan dolayı boşalan üyeliğe ilişkin tezkeresi de okutulup bilgiye sunuldu. Tezkerede Aşçıoğulları’nun toplantılara 6 defa üst üste katılmadığı, yasa gereği kurul üyeliğinin boşaldığı kaydedildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe görüşülmesine geçildi. Bütçe görüşmesini Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman da izliyor.