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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Meclis’te Bütçe görüşmelerine devam

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısını görüşmeyi bugün de sürdürecek.

Genel Kurul’un bugünki gündeminde, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

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