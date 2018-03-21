BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONA ERECEK!

Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, 5 milyar 815 milyon TL’lik 2018 mali yılı bütçe yasa tasarısını madde madde görüşmeyi sürdürüyor.

Meclis Genel Kuruludün287 milyon 505 bin 200 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 279 milyon 50 bin TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile 20 milyon 950 bin TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçelerini oybirliği;

256 milyon 649 bin 500 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesini ise oyçokluğu ile onayladı.

Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu; Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Canaltay, Olgun Amcaoğlu, Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, Menteş Gündüz, Ersin Tatar, Zorlu Töre, Aytaç Çaluda, Hasan Taçoy ve Ali Pilli;Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Asım Akansoy, Biray Hamzaoğluları ile Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Hüseyin Angolemli, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alarak görüşlerini aktardı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlığın bir ülkenin bu kadar çok konuşacağı bir konu olmaması gerektiğini belirterek, “hukuka ve yasaya aykırı olan hususlar denetlenecek. Bir önceki dönemde verilen vatandaşlıkların ciddi anlamda konuşulması bu konuda incelemeyi gerektirdi. 2017 yılında 1496, 2016 da ise 158 kişi bakanlar kurulu kararıyla vatandaş yapılmıştır. Bunlar inceleniyor” dedi.

Yasaya aykırı bir şekilde vatandaşlık verildiğini, hatta bazı dosyaların üzerinde kimlerin talebiyle vatandaş yapıldığına ilişkin notların da bulunduğunu belirten Baybars, en kısa sürede çıkan sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Bakan Baybars, vatandaşlık başvurularının durdurulmadığını, gerekli inceleme ve değerlendirmelerden sonra sırayı bozmadan yurttaşlık almaya hak kazananlara bu haklarının verileceğini kaydetti, Yurttaşlık yasasının ise ivedi bir şekilde yaşama geçirilmesinin gündemde olduğunu belirttti.

İçişleri Bakanı Baybars, 513 mahkumun bulunduğu cezaevinde fiziki imkansızlıkların giderilmeye başlandığını, yeni cezaevinin ise ihalede yer alan 500 günden daha önce tamamlanması için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Dağıtılan kırsal kesim arazilerinde hukuka veya yasaya aykırılık bulunduğu konusunda da ciddi iddialar bulunduğunu belirten Baybars, bu konudaki araştırma sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

E-kimlik ve e-nüfusla ilgili bilgiler veren Baybars, yabancıların kayıt altına alınması ve bu doğrultuda kaçak işçiliğin de önüne geçilmesi için hazırladıkları projeyi de anlattı.

Bakan Baybars, belediyeleri yeniden yapılandırmayı içeren belediyeler değişiklik yasa tasarısının öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Sıkıntıların yaşandığı Yenierenköy Belediyesi konusunda da Baybars, belediyenin 20 milyon 557 bin TL borcu olduğunu, mevcut personel sayısıyla sürdürülebilir bir yapıda olmadığını, kısa ve orta vadede ciddi tedbirler alınması konusunda uzlaşı sağlandığını kaydetti.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerbugün 2 milyar 509 milyon 745 bin 800 TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesinin ardından Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ve bütçenin bütününün oylanmasıyla sona erecek.