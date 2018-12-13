BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısını görüşmeyi bugün de sürdürüyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen devletin 2019 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili Yasa Tasarısını görüşmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün 16 milyon 263 bin TL öngörülen Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi, 99 milyon 841 milyon 600 TL öngörülen Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi ele alınıyor.

Genel Kurulda ilk olarak Hukuk Dairesi Bütçesi ele alındı. Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Dairesi’nin yerine getirdiği görevin önemine işaret ederek, bu anlamda daireye gereken desteğin verilmesi gerektiğini anlattı.

Savcıların yeterli sayıda olmadığını ve en az 15 savcıya daha ihtiyaç olduğunu kaydeden, Hasipoğlu, yargıya siyasetin bulaştırılmaması gerektiğine de dikkat çekti.

Hasipoğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değinerek, mecliste oluşturulan komitenin dokunulmazlığın kaldırılmasında görevini kötüye kullanmak maddesinin araştırıldığını anlattı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Başsavcılık makamının son derece önemli olduğunun altını çizerek, bu makama gereken önemin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, başsavcılık makamının görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için yargıya siyasetin karıştırlmaması gerektiğinin altını çizdi.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, ülkede adaleti sağlayacak makamın yargı olduğuna dikkat çekerek Başsavcılık bütçesinin onaylanmasında sorun çıkmaması gerektiğini ancak, bir yerde sorun varsa da konuşulması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, savcıların sorunlarının çözümlenebilmesi için hükümetin üzerine düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizdi.

Başsavcıların görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için her şeyden önce baskı altında tutulmamaları gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, sağlıklı çalışma koşullarının da oluşturulmasının gerekliliğine işaret etti.