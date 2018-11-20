BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YARIN DEVAM EDECEK

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 13 Kasım Salı günü başladığı 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili toplantılarına dört günlük aranın ardından yarın devam edilecek.

Yarınki toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Mahkemeler ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Komite 7 milyar 705 milyon TL öngörülen 2019 bütçesiyle ilgili son toplantısını Cuma günü yapmış, hafta sonu tatilinin ardından dün Meclis Genel Kurulu toplandığı, bugün de Mevlit Kandili nedeniyle resmi tatil olduğu için çalışmalarına ara vermişti.

825 milyon TL açık öngörüsüyle hazırlanan 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda yarın saat 10.00’dan itibaren 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 16 milyon 263 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık), 56 milyon 568 bin 700 TL’lik Mahkemeler, 234 milyon 274 Bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

22 Kasım Perşembe günü 27 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 423 milyon TL’lik GKK, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 287 milyon 957 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı ve 924 milyon 87 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

23 Kasım Cuma günü 10 milyon 334 bin 200 TL’lik Sayıştay Başkanlığı, 6 milyon 166 bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 3 milyon 146 bin 400 TL’lik Ombudsman, 299 milyon 764 bin 900 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve 124 milyon 386 nin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

27 Kasım Salı günü sırasıyla 305 milyon 481 bin 100 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 621 milyon 965 Bin 700 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Komitedeki son toplantı 28 Kasım Çarşamba günü de saat 10.00’da başlayacak ve 3 milyar 575 milyon 744 bin 200 TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla tamamlanacak.

CTP Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP milletvekilleri Sunat Atun, Olgun Amcaoğlu ve Hasan Taçoy, HP milletvekilleri Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu ile CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları görev yapıyor.

