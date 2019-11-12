BÜTÇE MARATONU BAŞLADI...

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

Bütçenin sunumunu Maliye Bakanı Amcaoğlu yaptı. 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Amcaoğlu, hedeflerinin Ekonominin büyüme potansiyelini güçlendirmek ve halkın yaşam kalitesini arttırmak olduğunun altını çizdi.

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 8 Milyar 814 Milyon Türk Lirası olarak öngörülen bütçe üzerindeki görüşmelerini 28 Kasım’da tamamlamayı hedefliyor.

Açılış konuşmasını Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun yaptı.

Atun, 2020 yılı bütçesinin yüzde 6.11 artışla 8 milyon 814 bin Türk Lirası olarak öngörüldüğünü belirtti.

KKTC bütçesinin kronik sorununun genel bütçe açığı ve yerel bütçe açığı olduğunu kaydeden Sunat Atun, Milli Gelir’in ise yüzde 15 kadar olduğunu belirtti. Atun konuşmasında, bütçede reel bir düşüş olduğuna da dikkati çekti.

2020 bütçesinde 2019 yılına göre birtakım artışlar bulunduğuna işaret eden Atun, bütçe açığının ise, büyüme, istihdam ve refah için bir risk olduğunu belirtti.

2020 yılının koordinasyonsuzluğun iyi yönetildiği bir yıl olmasını temenni eden Atun, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, geçtiğimiz iki yılda TL’nin değer kaybetmesiyle satın alma gücünün düştüğünü, TC’deki sistem değişikliğiyle yardımların geciktiğini söyledi.

2019’un ikinci yarısından itibaren ekonomide rahatlama sağlandığını söyleyen Uluçay, önümüzdeki süreçte adım atılması gereken noktalara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Uluçay konuşmasında Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin karşılık bulması adına 25 Kasım’daki görüşmenin yol haritası çıkarmasını, beşli görüşmeye götürmesi temennisinde de bulundu.

Uluçayın konuşmasının ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu sunuş konuşmasını yaptı.

Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2020 Mali Yılı Bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek bütçe hazırlıklarına katkı koyanlara teşekkür etti.

Olgun Amcaoğlu, Sürdürülecek yoğun çalışmalar sırasında gerçekleştirilecek tüm değerlendirme, eleştiri ve katkılardan yararlanmak istediklerini dile getirdi.

KKTC’nde ilk defa olarak, Kooperatif Merkez Bankası ile yapılan bir protokol ile kamu borçlarının Ekim 2018 ayından başlayarak geri ödenmesine başlandığını vurgulayan Amcaoğlu, bu durumun 2020 yılı ödemelerinde kendilerini zorlayacağının açık olmakla birlikte taviz verilmeden bunun yürtütüleceğini ifade etti.

Ekonomiyi harekete geçirme hedeflerine işaret eden Amcaoğlu, “Ekonomimizin büyüme potansiyelini güçlendirmek ve halkımızın yaşam kalitesini arttırmak temel felsefemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması,kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istidamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması hedefi ile hazırlandığını vurguladı.

Amcaoğlu, konuşmasında 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın detaylarına ilişkin de bilgi aktardı.