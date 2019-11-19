BÜTÇE MARATONU DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında bugün, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Sayıştay bütçelerini ele alacak.

UBP Milletvekili Sunat Atun’un Başkanlık ettiği Komite, saat 10.30’da toplandı.

Komite toplantısında ilk olarak 134 Milyon 10 bin 826 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başlandı.