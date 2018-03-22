BÜTÇE MARATONU TAMAMLANDI!

Meclis’in 8 günlük bütçe maratonu tamamlandı. 2018 bütçesi oyçokluğu ile onaylandı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önlerinde zorlu bir yıl olduğuna dikkat çekerek, yeni hükümetin programının, eski hükümetin bütçesinin elverdiği ölçüde hayata geçirileceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe maratonu tamamlandı.

5 milyar 815 milyon TL’lik 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerçerçevesinde bugün ilk olarak 2 milyar 509 milyon 745 bin 800 TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesiele alınarak oybirliği ile onaylandı.

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Ersin Tatar, Olgun Amcaoğlu, Sunat Atun, Hasan Taçoy; Yeniden Doğuş Partisi milletvekili Erhan Arıklı; Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Fikri Toros; Halkın Partisi milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğluve Mesut Genç ile Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Hüseyin Angolemlisöz alarak görüşlerini aktardı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da eleştirileri yanıtladı. Önlerinde zorlu bir yıl olduğuna dikkat çeken Denktaş, yeni hükümetin programının, eski hükümetin bütçesinin elverdiği ölçüde hayata geçirileceğini kaydetti. Denktaş, gelecek yılın bütçesinin mevcut hükümetin programına göre düzenleneceğini söyledi.

Bütçe geçirilmeksizin seçim yapılamayacağının yaşanarak görüldüğünü belirten Denktaş, bir daha böyle bir durumun yaşanmamasını diledi.Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 5 milyar 732 milyon TL’lik Gelirler Bütçesi görüşülerek oyçokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylandı.Bütçe 28 kabul, 13 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve milletvekilleri, bütçenin kabul edilmesinin ardından 2018 bütçesini hazırlayan ve emekliye ayrılan Maliye Bakanlığı müsteşarı Ahmet Havutçu ve ekibine alkışlarla teşekkür etti.