Bütçe Yasa Tasarısı Komite’de görüşülmeye başlandı

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün görüşülmeye başlandı.

Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmelerinin ilk gününde Komite Başkanı Hasan Taçoy, bütçe raporunu okudu.

Ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki sunuş konuşması yaptı.

Bakan Oğuz’un konuşmasının ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi. Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla, tasarı madde madde görüşülerek, oylanacak.

Bütçe yasa tasarısının komitedeki görüşmelerinin 18 Kasım Perşembe günü tamamlanması planlanıyor.

BRTK