CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Erhürman'ın yaptığı açıklama şöyle;

“Demek ki tekrar tekrar söylemek gerekiyor: Ortada Bakanlar Kurulu kararı yok. Yani izin yok. Uçak izin olmamasına karşın ülkeye iniyor. Bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin de bundan haberi var. Gümrük kontrolü de yapılmıyor. Karantinadan çıkış da var. Ve bütün bunların sorumlusu yalnızca bir bakan öyle mi? Bir bakanın istifası ya da görevden alınması yetmez. Çıkıp bu halka tam olarak ne yaşandığını, kimin, neyi, neden yaptığını açıklayacaksınız…”dedi.