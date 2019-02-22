Bütün çiftler aynı şeyi yapıyor...

Öpüşürken Neden Gözlerimizi Kapatırız?

Öpüşürken gözler farkında olmadan, kendiliğinden kapanır. Peki bunun bir nedeni var mı? Öpüşürken neden gözlerimizi kapatırız?

Öpüşürken gözlerin neden kapatıldığı konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu bilim insanlarının da dikkatini çekmiş olacak ki, öpüşürken gözlerin neden kapatıldığına dair araştırmalar yapılıyor.

University of Londan’da yürütülen bir araştırma, öpüşürken gözlerimizi kapamamızın nedeninin, beynin o ana daha fazla odaklanmak istemesi olduğunu ortaya koydu. Dudaklardan gelen yoğun uyarılar sebebiyle, insan beyni görsel uyarıları düzgün bir şekilde algılayamıyor.

Gözleri açmak odaklanmayı zorlaştırıyor

Yapılan bir diğer araştırma ise dokunma duyusu ve görsel uyarılarla ilgili. Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dokunma duyumuzun aktif ve yoğun bir şekilde çalışması, aynı anda alınan görsel uyarılara bağlı olarak değişebiliyor.

Yani öpüşme anında gözlerinizi açık tutarsanız ve öpüşmeye değil, karşıdaki yüze odaklanırsanız dokunma duyunuzun beyne gönderdiği uyarılara olan tepkiniz önemli ölçüde azalacaktır. Bu da öpüşme anından daha az zevk almanıza neden olacaktır.