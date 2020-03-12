Bütün dünya aynı sorunu çözmeye çalışıyor

Dolar/TL yine 6.20'yi aşarken bugün piyasalarda corona virüsü ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı izlenecek. ABD corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için 50 milyar dolar tutarında düşük faizli krediyi kullanıma sunacak. ECB'nin bugün faizleri indirebileceği ifade ediliyor. Dünya salgının ekonomik etkilerini azaltmaya çalışırken ilk etapta küresel piyasalara pompalanabildiği kadar para pompalanacak gibi gözüküyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) geçen günlerde olağanüstü faiz indirimine gitmişti. Türkiye'de Merkez Bankası'nın haftaya ne yapacağı merak ediliyor...

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Birçok ülke salgın ile ilgili yeni tedbirler açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsün “pandemi” (salgın) olarak ilan edildiğini bildirdi.

Dünya genelinde corona virüs vakası sayısı 126 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüs salgınını resmi olarak “pandemi” olarak ilan etmesinin ardından Avrupa kıtasından ABD’ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alınmasına karar verdi.

WASHINGTON EYALETİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Corona virüsün en fazla etkili olduğu İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye, vaka sayısı 12 bin 462'ye yükseldi. ABD'nin başkenti Washington'da corona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsün ekonomik etkileri ile mücadele için bireylere ve KOBİ’leri 3 ay vergi tatili verileceğini ve corona virüsten etkilenen şirketlere 50 milyar dolar tutarında düşük faizli kredi sağlanacağını duyurdu.

Dolar/TL 6,21 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,02 seviyesinden açıldı. ABD’de New York, Boston ve San Francisco’da Fed personelleri, corona virüsün yayılmasını yavaşlatılması çabalarının parçası olarak evden çalışmaya cesaretlendirilecek.

FED PİYASAYA PARA VERİYOR

Fed'in New York'taki merkezinden yapılan açıklamada gecelik borç verme tavan limitinin artırıldığı bildirildi. Açıklamada 150 milyar dolarlık tavan limitinin 175 milyar dolar olarak güncellendiği belirtildi.

AVRUPA’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası(Fed) ve İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz indirimlerinin ardından, bugün Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda genel olarak bir indirim beklentisi bulunmazken, bazı analistler mevduat faizinde 10 baz puan bir indirim olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar.

PETROLDE DALGALI SEYİR

Suudi Arabistan’ın corona virüsünden dolayı petrol satışlarının azalmasından duyduğu endişe ile petrol üretimini artırmaya karar vermesinin ardından petrol fiyatları 1991 yılından bu yana en sert fiyat düşüşünü yaşamıştı. Petrol fiyatları aradan geçen günlerde 38 dolara kadar çıkmışken brent petrolün varili güne 34 dolar seviyesinden başladı.