BÜTÜN ŞEHİR YOĞUN KAR ALTINDAYDI... ANCAK O EVİN ÇATISINDA HİÇBİR ŞEY YOKTU..

İngiltere'de kar fırtınası sırasında çatısı tertemiz duran bir evi fark eden polis baskın yaptı. Isıtıcılarla donatılmış ev, kenevir tarlasını aratmadı.

İngiltere, Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına alan soğuklarla mücadele ederken, West Yorkshire bölgesi ilginç bir olaya sahne oldu.

Yoğun kar fırtınası yaşanan bölgede devriye gezen polis ekipleri, bir evin ne çatısında ne de çevresinde kar izine rastlamadı. Durumdan şüphelenen ve eve yaklaştıklarında ağır bir kenevir kokusu da alan polisler, takviye destek isteyerek baskın düzenledi.

Evin 4 odası ve bodrumunda 322 kök kenevir yetiştirildiğini tespit eden ekipler büyük şaşkınlık yaşadı.

Piyasa değeri 80 bin sterlin’i bulan kenevire el koyan polis ekipleri, iki şüpheliyi bulmak için mahalle sakinlerinin de ifadesini aldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kenevirler için yerleştirilen çok sayıda ısıtıcı nedeniyle, evin çatısı ve çevresinde kara rastlanmadığı belirtildi.