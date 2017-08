BÜYÜK HAN ESNAFI DERTLİ

Özgür Kıyak- Tülin Çelik

Lefkoşa’nın tarihi mekânlarından Büyük Han buram buram tarih kokan atmosferiyle yine turistlerin ve vatandaşların uğrak noktasıydı. Büyülü tarihi dokusuyla, sergilenen el yapımı ürünlerle, sıcakkanlı esnafıyla Büyük Han yine misafirlerinin yüzünü güldürdü ve içlerini huzurla doldurdu. Her gün yerli ve yabancı turistlerin güzel yaz günlerinin tadını çıkarmak için konuk olduğu Büyük Han’ da ne yazık ki esnaf aynı sevinci ve keyfi yaşamıyor. Esnaf, yaz döneminde olduğumuz için Ada’dan ayrılan öğrencilerin yokluğunu hissettiklerinden ve gelen turistlerin harcama yapmayıp sadece fotoğraf çektirip Han’dan ayrılmasından üzüntü duyduklarını belirttiler.

Büyük Han esnafı ne dedi?

Aysun Ceyhan Gürel:

“Her şey dâhil sistemi sonumuzu getirecek”

“Turistlerin Han'a ilgisi var ancak bize yok, alışveriş yapmıyorlar, sadece resim çekip, en fazla yemek yiyip Han’dan ayrılıyorlar. Maalesef ki paralı turist gelmiyor. Turistler genelde her şey dâhil sistemli 5 yıldızlı otellerde kalıyor ve Büyük Han’ı otellerin düzenlediği anlaşmalı turlar kapsamında geziyor. Tur şirketleri ise turistlerin Han’da vakit geçirmesine imkân tanımıyor, bir an önce turisti Han’dan çekip çıkarıyorlar ve anlaşmalı oldukları başka firmalara yönlendiriyorlar. Yetkililerden arzum, Ada’mızı daha iyi tanıtıp paralı turisti adaya çekmesi ve 5 yıldızlı her şey dâhil otel zinciri halkasını kırıp, gelen turistin otelden çıkıp şehre inmesini sağlamasıdır. Turistlerin Ada’mızı karış karış, çarşı, pazar gezip görmesini, halkın arasına karışıp alışveriş yapmasını, bizleri tanımasını ve bizlerle kültürel ve maddi etkileşim kurması için fırsat tanınmasını, buna bir çare bulunmasını bekliyorum.”

Ayperi Kırdağ:

“Başsız koyun sürüsü gibiyiz”

“8 yıldır burdayım, ancak kiramızı ve giderlerimizi ödeyebiliyorum. Ne yazık ki borcum hiç bitmiyor. Büyük Han esnafı olarak en büyük sıkıntımız ise, sanki sterlin kazanıyormuşuz gibi, kiraları sterlin olarak talep etmeleridir. Her yıl kira bedelini artırıyorlar ve zaten sterlin olan kira bedelini geciktirdiğimizde bir de üstüne faiz alıyorlar. Hiçbir şekilde bir fiyat sabitlemesi uygulamasına gidilmiyor. Bu durumdan şikâyet ettiğimizde ise; devlet bize yardımcı olmuyor, herhangi bir çıkar yol göstermiyor, bunun sonucunda da “beğenmiyorsan çık git” gibi çirkin sözleri duymaya maruz kalıyoruz. Ancak; arkası sağlam olanlar düşük kira bedeli öderken, mesela 30 sterlin gibi, bizlerin kira bedelleri ise binlerce lirayı buluyor. Hatta bu kişiler kimi zaman dükkânlarını dahi açmıyor ve onların kira bedellerini dondurup, faiz uygulamıyorlar. Burada hepimizin bir sıkıntısı var ancak en büyük sıkıntı, adeta başsız koyun sürülerine benzememiz. Vakıflar padişahlık sistemi gibi kendi istediği adamı atıyor, bizim sesimizi duyurmamızı istemiyorlar.”

Asaf Şenol:

Sınır, barikat istemiyoruz

“Lefkoşa’da turistlerin en fazla uğradığı tarihi ve güzel bir mekân olan Büyük Han’da olmaktan memnunuz. Ancak; Güney’den ve Türkiye’den gelen turistlerden ziyade yabancı turistlere satış yapabiliyoruz. Satışların kötü olmasının ana nedeni, nüfusla ve ülkenin içinde bulunduğu politik durumla çok bağlantılı bir olay. Güney’e gelen 3 milyon turisti siyasi nedenlerle buraya kanalize edemiyorsak veya ihtiyacımız olan turisti direkt uçuşlarla buraya getiremiyorsak, bu şekilde yetinmek zorundayız. Bir çözüme ulaşabilirsek, o taraf- bu taraf ayrımı ne zaman ki ortadan kalkar da turistler Ada’mızın dört bir yanını gezer o vakit ekonomik olarak daha çok kalkınırız. Yetkililerden beklentim, Kıbrıs konusunu bir an önce çözmeleridir. Ada’mızda sınır barikat istemiyoruz, federal bir yapı oluşturalım, sınırlar kalksın ve herkes her yerde rahatça dolaşabilsin.”

