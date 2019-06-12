Büyük hastalıkların habercisi olabilir!

İştahsızlık için hangi bölüme/doktora gidilir?

Tıbbi olarak anoreksiya olarak adlandırılan iştah kaybı, çeşitli rahatsızlıklardan ve hastalıklardan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, ilaçların etkilerinden bazı durumlarda da altta yatan kanserin etkilerinden daha ciddi olabilir. Peki, İştahsızlık için hangi bölüme gidilir?

Hamilelik, metabolik problemler, kronik karaciğer hastalığı, KOAH, demans, HIV, hepatit, hipotiroidizm, kronik böbrek yetmezliği gibi nedenlerle ortaya çıkan iştahsızlık için hangi bölüme gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

İştahsızlık; Yemek yeme isteğinin azalması ve/veya kaybolmasıdır. İştahsızlığa yol açan sebepler fiziksel ya da psikolojik olabilir, başka bir rahatsızlığa bağlı olarak da iştahsızlık ortaya çıkabilir. İştahsızlık bazı durumlarda, ilaçların etkilerinden bazı durumlarda da altta yatan kanser gibi hastalıkların etkilerinden dolayı daha ciddi olabilir.

İŞTAHSIZLIK NEDENLERİ

– Stres, depresyon

– Kansızlık

– Soğuk algınlığı (Grip, nezle)

– Hipotiroidizm (Troidlerin fazla çalışması)

– Enfeksiyon ve hastalıklar

– Çeşitli kanser türleri (Kolon kanseri, lösemi, böbrek kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri vb.)

– Sigara içme alışkanlığı

– Kullanılan ilaçların yan etkisi

– Sinüzit

– Böbrek iltihabı

– Hamilelik

– Yaşlanma

– Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği

– İshal, kabızlık ve bulantı gibi mide bağırsak sorunları

– Gastrointestinal enfeksiyonlar

– AIDS

İŞTAHSIZLIK BELİRTİLERİ

– Kilo kaybı

– Yaş ve boya uyumsuz kilo

– Kilo almaktan korkup, yemek yememek

– 3-4 ay üst üste regl olmama (kadınlarda)

– Halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon bozuklukları

– Cilt kuruluğu

İŞTAHSIZLIK İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

İştahsızlık ile ilgili problemleri olanların hastanelerin Gastroenteroloji veya Dahiliye polikliniklerine başvurması gereklidir.